Разрешение на оружие мужчине, устроившему стрельбу в Подмосковье, было выдано законно

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Разрешение на оружие мужчине, который устроил стрельбу накануне днем в коттеджном поселке Вешки, было выдано на законных основаниях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Выяснилось, что данный гражданин имел судимость в 1976 году, это было 45 лет назад. И в соответствии с действующим законодательством судимость была погашена. Таким образом, у правоохранительных органов не было никаких оснований отказывать ему в соответствующих разрешениях на законное хранение шестью единицами оружия. Разрешения были выданы установленным порядком, с соблюдением всех необходимых законом требований", - сказал он.

Также устроивший стрельбу в Подмосковье мужчина никогда не возглавлял ЧОП и не владел им.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Барданов владел несколькими ЧОП. "Он никогда не был владельцем или руководителем ЧОП. Соответствующая лицензия ему никогда не выдавалась", - сообщил Грибакин, отвечая на вопрос агентства.