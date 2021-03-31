На Кубани мужчину приговорили к 12 годам колонии за убийство 28-летней давности

КРАСНОДАР, 31 марта. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве, которое было совершенно 28 лет назад. Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого суда в среду.

"Краснодарским краевым судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного 25 марта 1993 года по факту убийства двух лиц в п. Пашковский г. Краснодара по п. "а", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР ("Умышленное убийство двух или более лиц, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц") и п "а", "б", "в", "е" ст. 146 УК РСФСР ("Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия, причинением тяжких телесных повреждений и проникновением в жилище"). В отношении Ш. суд не нашел оснований для освобождения его от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 12 лет", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в марте 1993 года мужчина предложил двум своим знакомым убить и ограбить супружескую пару. Злоумышленники проникли в дом к своим жертвам и зарезали их, после чего похитили ювелирные изделия, часы, технику и деньги на общую сумму 4,7 млн рублей.

В 1993 году всех троих нападавших удалось установить и объявить в федеральный розыск. Подсудимого задержали в декабре 2019 года в Московской области, ему предъявили обвинение. "Для постановления приговора в соответствии со статьями УК РСФСР, по которым обвинялся подсудимый, судом были подняты архивы, изучена практика применения уголовного законодательства постсоветского периода. Санкция ст. 102 УК РСФСР предусматривает наказание в виде смертной казни, но на сегодняшний день действие ее приостановлено", - уточнили в суде.

Суд не нашел оснований для освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности по статье за умышленное убийство двух или более лиц. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. За разбой мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы, но в связи с истечением срока давности освободили от отбывания наказания.

В пресс-службе краевого управления СК РФ сообщили, что дело в отношении второго участника преступлений - брата подсудимого - выделили в отдельное производство, мужчина находится в федеральном розыске. Уголовное преследование третьего соучастника преступлений прекратили в связи с его смертью.