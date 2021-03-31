{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Угроза минирования здания администрации Саратова оказалось ложной

Сотрудники мэрии вернулись на свои места

САРАТОВ, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники мэрии, эвакуированные ранее из-за сообщения о минировании здания данного учреждения в Саратове, вернулись к выполнению обязанностей, угроза оказалась ложной, сообщила пресс-служба мэрии.

В среду днем сотрудники мэрии были эвакуированы из здания администрации Саратова из-за угрозы минирования, поступившего на электронную почту. На месте работали спецслужбы.

"Сотрудники мэрии снова вернулись на свои рабочие места. Проверочные мероприятия окончены", - говорится в опубликованном сообщении.

Теги
РоссияСаратовская область
Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье
Устроивший стрельбу в Подмосковье подозревается в торговле оружием
Ранее в полицию поступило заявление, что Барданов хранит в доме гранаты РГД, противопехотные мины и гранатомет
Читать полностью