Угроза минирования здания администрации Саратова оказалось ложной

САРАТОВ, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники мэрии, эвакуированные ранее из-за сообщения о минировании здания данного учреждения в Саратове, вернулись к выполнению обязанностей, угроза оказалась ложной, сообщила пресс-служба мэрии.

В среду днем сотрудники мэрии были эвакуированы из здания администрации Саратова из-за угрозы минирования, поступившего на электронную почту. На месте работали спецслужбы.

"Сотрудники мэрии снова вернулись на свои рабочие места. Проверочные мероприятия окончены", - говорится в опубликованном сообщении.