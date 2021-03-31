Полицейские задержали предполагаемого убийцу гражданина Таджикистана в Новой Москве

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который мог быть причастен к убийству гражданина Таджикистана в ходе конфликта водителей такси в поселке Мосрентген в Новой Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершенном преступлении был задержан мужчина 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что между водителями такси в Новой Москве началась ссора, переросшая в драку с применением ножей и травматического оружия. Как минимум три человека получили ранения, один погиб.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, подозреваемый был задержан в Тульской области.

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