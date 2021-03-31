СК просит арестовать обвиняемого в мошенничестве и.о. замглавы правительства Ставрополья

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следствие просит заключить под стражу исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова по обвинению в мошенничестве.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Чертановского районного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая в отношении обвиняемого Романа Петрашова. Свою вину он не признает", - сказала пресс-секретарь.

Уголовное дело расследует ГСУ СК РФ по Москве. Чиновник обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).