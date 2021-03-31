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СК просит арестовать обвиняемого в мошенничестве и.о. замглавы правительства Ставрополья

Свою вину Роман Петрашов не признал
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ставрополья Роман Петрашов Пресс-служба Чертановского суда/ТАСС
Описание
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ставрополья Роман Петрашов
© Пресс-служба Чертановского суда/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следствие просит заключить под стражу исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова по обвинению в мошенничестве.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Чертановского районного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая в отношении обвиняемого Романа Петрашова. Свою вину он не признает", - сказала пресс-секретарь.

Уголовное дело расследует ГСУ СК РФ по Москве. Чиновник обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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