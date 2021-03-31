Суд приговорил к 6,5 года мужчину, напавшего с ножом на контролера московского метро

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы приговорил к шести с половиной годам колонии Павла Фисака, который ударил ножом контролера столичной подземки, задержавшего его за неоплаченный проезд. Об этом говорится в тексте приговора, с которым ознакомился ТАСС.

"Фисака Павла Валерьевича признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для его жизни или здоровья), и по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Фисаку П. В. наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в документе.

В его тексте указано, что в конце февраля 2019 года Фисак перепрыгнул через турникет на станции метро "Текстильщики" Таганско-Краснопренсненской линии, на перроне его догнали контролеры. Правонарушитель ударил одного из них, тот упал на пол, получив в результате этого черепно-мозговую травму. Затем Фисак сел в поезд, контролеры догнали его там и попытались привлечь к ответственности. Тогда он ударил одного из контролеров ножом и скрылся, через некоторое время его задержали полицейские.

"Подсудимый Фисак П. В. вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, от дачи показаний в суде отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ", - говорится в приговоре. Там отмечается, что вина подсудимого подтверждается видеозаписью, сделанной регистратором одного из контролеров, а также показаниями свидетелей.