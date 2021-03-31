В Татарстане задержали фигурантку дела о взрыве газа в Зеленодольске

КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Фигурантку уголовного дела о взрыве газа в жилом доме в Зеленодольске Республики Татарстан задержали. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Зеленодольске

"Женщина была задержана вчера. Пока она находится под стражей", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, речь идет о задержании заведующей отделением психоневрологического диспансера.

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") по факту взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Зеленодольске. Позже стало известно, что после инцидента возбуждены еще два уголовных дела - по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Дела соединены в одно производство.

На месте взрыва умер пожилой мужчина, в медучреждения с травмами доставили пятерых человек, в том числе женщину, которая позже умерла. По предварительной информации, в день происшествия родные доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел взрыв, в местный психоневрологический диспансер с жалобами на злоупотребление спиртным, неадекватное поведение и угрозы уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказались госпитализировать мужчину.