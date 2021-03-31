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Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье
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Участкового полиции поселка Новые Вешки проверят на соблюдение должностных инструкций

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следователи проведут проверку в отношении участкового полиции в коттеджном поселке Новые Вешки, где накануне хозяин дома Владимир Барданов открыл стрельбу по сотрудникам силовых структур. Как уточнил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах, полицейского проверят на соблюдение им должностных полномочий.

"Следователи проверят информацию о нарушении со стороны участкового должностных инструкций, который, по предварительным данным, не проводил соответствующие проверки соблюдения условий хранения оружия в доме Барданова", - сказал собеседник агентства.

Барданов имел разрешение на шесть единиц нарезного оружия. Как уточнил источник, в их числе пять ружей и один пистолет. Официальными комментариями следственных органов ТАСС пока не располагает.

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РоссияСтрельба в коттеджном поселке в Подмосковье
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