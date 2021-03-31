Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве и.о. замглавы правительства Ставрополья

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы заключил под стражу исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая в отношении обвиняемого Романа Петрашова", - сказала пресс-секретарь.

Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК РФ по Москве. Чиновник обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он не признает.

По версии следствия, Петрашов с 2013 по 2015 годы под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн рублей. Эти деньги он получил как лично, так и через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц. По месту проживания Петрашова и на его рабочем месте были проведены обыски.

Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе губернатора края, задержание Петрашова не отразится на работе курируемых им ведомств. В правительстве региона напомнили, что на Ставрополье продолжается антикоррупционный аудит краевого кабмина, целью которого является профилактика рисков при формировании нового состава правительства.

12 марта в аэропорту Ставрополя был задержан бывший заместитель председателя правительства Ставрополья Александр Золотарев по подозрению в получении взяток с 2017 года на общую сумму 63 млн рублей. После задержания Золотарева губернатор Ставрополья отправил в отставку правительство региона.