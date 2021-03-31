После обрушения части стены здания бывшей академии в Иванове погибла женщина

ТАСС, 31 марта. Один человек погиб после обрушения части стены бывшей строительной академии в Иванове, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, сегодня со здания бывшей строительной академии города Иванова обрушилась часть стены. Камни упали на проходившую около здания женщину, в результате чего она погибла", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По факту гибели женщины организована проверка. На месте обрушения работает следственно-оперативная группа.

По данным прокуратуры Ивановской области, которая также начала проверку по факту случившегося, здание находится в федеральной собственности, передано университету на праве оперативного управления.