В Росгвардии дали оценку спецоперации по обезвреживанию устроившего стрельбу в Подмосковье

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Действия спецподразделений по обезвреживанию Владимира Барданова, открывшего стрельбу по правоохранителям в поселке Вешки, были правильными и профессиональными. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Операция была профессиональна. Все действия были правильными", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Угроза гражданам

Спецназ во время спецоперации в Подмосковье сделал все, чтобы не пострадали люди, хотя угроза была реальной.

"Спецподразделения сделали все, чтобы не пострадали гражданские лица и сотрудники правоохранительных органов. Угроза была реальной и серьезной как для граждан, так и для правоохранителей", - сказал он. Грибакин подтвердил, что стрелявший бросил в сотрудников около 20 гранат, а в его доме найден склад с оружием и боеприпасами.

Говоря о сроках и времени проведения спецоперации (длилась более 9 часов), Грибакин пояснил, что в данном случае время не так важно. "Молниеносное ее проведение требуется только в случае, если есть подтвержденная информация о том, что пострадали люди, есть заложники, есть раненые, погибшие. В данном случае такой ситуации не было", - пояснил представитель Росгвардии.

Он подчеркнул, что Вешки - это большой поселок, в котором проживает достаточно много людей. "И можно себе представить, сколько времени потребовалось правоохранительным органам и Росгвардии в том числе, чтобы эвакуировать жильцов из соседних домов, проверить все помещения, в том числе и в соседних домах, там могли укрываться люди. Это большой объем работы", - сообщил Грибакин.

Кроме того, по его словам, была надежда, что Барданов сдастся, не будет оказывать сопротивление и не будет применять оружие.

Техника для штурма

Он отметил, что никакая артиллерия и другая подобная специальная техника при штурме дома не использовалась.

"Никакая артиллерия, авиация не применялась, были только светошумовые гранаты. Пожар в доме начался, по одной из версий, из-за взрыва гранаты или взрывного устройства, которые были у гражданина на чердаке дома", - сказал представитель ведомства.

Также Грибакин рассказал о состоянии ​​раненного в ходе спецоперации бойца. По его словам, сотрудник Росгвардии чувствует себя нормально и идет на поправку.

Он уточнил, что боец спецназа получил ранение в ногу. "Его самочувствие удовлетворительное. Он идет на поправку. Думаю, на днях будет выписан из медучреждения", - сообщил представитель Росгвардии.