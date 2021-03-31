У семи учеников гимназии в Петербурге выявили кишечную инфекцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Острую кишечную инфекцию выявили у семи учеников гимназии № 642 Василеостровского района Санкт-Петербурга, госпитализировали троих человек. На пищеблоке гимназии организовали лабораторное обследование, сообщили в среду в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"На 31.03.2021 среди учащихся ГБОУ гимназия № 642 "Земля и Вселенная" Василеостровского района Санкт-Петербурга зарегистрировано семь случаев гастроэнтерита. Госпитализировано три ребенка. В стационаре остается два ребенка", - говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, организатором питания учащихся является комбинат АО "КСП Красносельского района".

Специалисты Роспотребнадзора провели медицинское освидетельствование контактных детей и персонала гимназии, работников пищеблока, а также лабораторные обследования. Кроме того, в учреждении провели дезинфекцию.

Как сообщила пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева, по его поручению Управление социального питания проведет оценку уровня организации питания в гимназии. Ранее жалобы и обращения на качество школьного питания от родителей учеников этого учреждения не поступали.