Начался процесс над владельцем банка "Югра"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приступил к слушанию уголовного дела по существу в отношении владельца банка "Югра" Алексея Хотина и других фигурантов о растрате более 23 млрд рублей. Первое заседание состоялось в среду. Как уточнили ТАСС в суде, никто из подсудимых вину не признает.

"Замоскворецкий районный суд приступил к слушанию по существу дела в отношении Хотина и других фигурантов дела. После оглашения прокурором обвинительного заключения подсудимые заявили о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям", - сказала собеседница агентства. По ее словам, следующее заседание назначено на 8 апреля.

Замоскворецкий суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Хотина и еще троих фигурантов месяц назад. Однако в связи с болезнью одного из обвиняемых приступить к слушанию дела по существу суд смог только 31 марта.

Сначала бенефициарному владельцу банка "Югра" Хотину, председателю его правления Дмитрию Шиляеву и президенту Алексею Нефедову, а также директору филиала в Москве Нине Черновой вменялась растрата в размере 7 млрд рублей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата чужого имущества в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения").

Следствие считает, что Хотин в 2014 году создал и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в банке "Югра". По версии Генпрокуратуры, с 2014 по 2017 год "они похитили денежные средства банка в размере 23,6 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям - ООО "Капстрой", ООО "Восток" и ООО "Мултановское".

В июле 2017 года Центробанк отозвал у банка "Югра" лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражным судом Москвы кредитная организация была признана банкротом. Хотин был задержан в апреле 2019 года. Он и другие фигуранты находятся под домашним арестом. Уголовное дело было возбуждено в январе 2019 года Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ.