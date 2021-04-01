Мэрия Омска второй день подряд получает сообщение о минировании

ОМСК, 1 апреля. /ТАСС/. Сообщение о минировании здания мэрии Омска второй день подряд поступает в экстренные службы города, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня все началось с Калачинской администрации. Позднее [сообщения получили] Знаменская, Тюкалинская, городская (Омская) и Тарская администрации", - сказал собеседник агентства.

В среду сообщения о минировании получили мэрия Омска, региональное отделение "Единой России" и одна из городских школ. На прошлой неделе подобные угрозы получили более 20 школ Омска. Все сообщения оказались ложными.