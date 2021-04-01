В Алтайском крае задержали представителя губернатора в региональном парламенте

БАРНАУЛ, 1 апреля. /ТАСС/. Представитель губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном собрании Стелла Штань задержана в Барнауле сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в силовых структурах края.

"Штань задержана и находится в изоляторе временного содержания. Обстоятельства ее задержания пока уточняются. Предположительно, речь идет о мошенничестве", - сказал собеседник.

В региональном следственном управлении СК РФ ТАСС пока не комментируют данную информацию.

С 2008 по 2016 года Штань была депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания. В 2018 году назначена на должность представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте.