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В Алтайском крае задержали представителя губернатора в региональном парламенте

По данным источника ТАСС, Стелла Штань находится в изоляторе временного содержания

БАРНАУЛ, 1 апреля. /ТАСС/. Представитель губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном собрании Стелла Штань задержана в Барнауле сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в силовых структурах края.

"Штань задержана и находится в изоляторе временного содержания. Обстоятельства ее задержания пока уточняются. Предположительно, речь идет о мошенничестве", - сказал собеседник.

В региональном следственном управлении СК РФ ТАСС пока не комментируют данную информацию.

С 2008 по 2016 года Штань была депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания. В 2018 году назначена на должность представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте.

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