В Москве соцработники проверили семью упавший в обморок девочки

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Социальная защита подключилась к работе с девочкой, которая упала в обморок в школе в Москве, нарушений не было найдено. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города.

В СМИ появилась информация о несовершеннолетней девочке, которой стало плохо в школе. По информации врачей, девочка сейчас в больнице, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Информация о том, что ребенок страдает недоеданием, неверна.

"Как только стало известно о случившемся, сотрудники соцзащиты незамедлительно подключились к ситуации. Специалисты оперативно посетили семью по месту регистрации и проживания, признаков неблагополучия там выявлено не было, у девочки есть все необходимое для жизни и воспитания. Тем не менее, семье предложена социальная помощь и поддержка специалистов соцзащиты, а также консультации психологов", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, сотрудники, включая психолога, побеседовали с девочкой в больнице в присутствии мамы и при необходимости продолжат с ней работать. По словам ребенка, в семье доверительные отношения, родители о ней в полной мере заботятся.

Ранее семья за социальной помощью не обращалась, информации о неблагополучии не поступало. Девочка - единственный ребенок в семье, ее воспитывают оба родителя, никаких оснований для проверок ранее не было. По информации школы, она хорошо учится, регулярно посещает занятия, опрятная и аккуратная, родители интересуются жизнью ребенка, ни о каких проблемах в семье девочка не рассказывала.