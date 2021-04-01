Суд арестовал пятерых сотрудников транспортной полиции по делу о взятках

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апреля. /ТАСС/. Суд арестовал пятерых сотрудников из руководящего состава нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, которых подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Канавинским районным судом Нижнего Новгорода были рассмотрены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении пяти сотрудников из числа руководящего состава Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте. <…> Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, по 29 мая 2021 года включительно каждому", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемые получили в качестве взятки более 1 млн рублей с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции, в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей с каждого. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Ранее Приволжским следственным управлением на транспорте СК России по материалам, предоставленным службой собственной безопасности УТ МВД России по ПФО и УФСБ России по Нижегородской области, в отношении сотрудников из числа руководящего состава Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.