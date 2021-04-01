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В ДТП с автобусом и двумя автомобилями в Туле пострадали 16 человек

По предварительным данным, инцидент произошел по вине водителя автобуса, который не справился с управлением
© ГУ МЧС России по Тульской области

ТАСС, 1 апреля. Два легковых автомобиля и автобус столкнулись в Туле, пострадали 16 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"После столкновения автобуса и двух автомобилей 16 человек доставили в больницу для обследования", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, всего в автобусе и двух машинах находились 16 человек, детей среди них нет. "По предварительным данным, все пострадавшие не получили тяжелых травм", - сказал он. 

Собеседник агентства добавил, что ДТП произошло по вине водителя автобуса, который не справился с управлением. 

"По предварительным данным, водитель автобуса на Путейской улице не справился с управлением, в результате чего столкнулся еще с двумя автомобилями", - сказал собеседник агентства.

По данным УМВД по Тульской области, автобус перевозил медицинских работников. Полиция проводит проверку. 

По данным регионального Минздрава, в результате инцидента пострадали 15 человек, из которых 13 являются медработниками. 

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