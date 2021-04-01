Инсульт у водителя автобуса мог стать причиной аварии с двумя автомобилями в Туле

ТУЛА, 1 апреля. /ТАСС/. Инсульт, по предварительным данным, произошел у водителя автобуса, который столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Туле, сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

"Пострадали девять человек - это сотрудники психиатрической больницы. В критическом состоянии пострадавших нет. По предварительным данным, у водителя автобуса произошел инсульт, его увезли в больницу", - сказали в пресс-службе надзорного ведомства.

ДТП произошло утром в четверг на улице Путейской в Туле. Столкнулись автобус ПАЗ и легковые автомобили SsangYong и Hyundai. В пресс-службе отметили, что прокуратура организовала проверку в связи с ДТП. Проведение проверочных мероприятий поручено прокуратуре Ленинского района Тульской области.