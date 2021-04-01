Минздрав Тульской области уточнил число пострадавших в результате ДТП с автобусом

ТУЛА, 1 апреля. /ТАСС/. Пятнадцать человек, из них 13 сотрудников медучреждений пострадали в ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями в Туле, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения региона.

"В результате аварии пострадали 15 человек: 12 сотрудников психиатрической больницы, один сотрудник горбольницы № 11, водитель и пассажир легкового автомобиля - беременная женщина. 14 пострадавших с различными травмами доставлены в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и горбольницу № 11. Один пострадавший медработник от госпитализации отказался", - сообщили в Минздраве.

По данным пресс-службы, в момент аварии, которая произошла в 08:30 на улице Путейской в Туле, в автобусе находились 17 человек. У 62-летнего водителя автобуса случился инсульт, в результате чего он потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двумя легковыми автомобилями.