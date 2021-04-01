В Подмосковье в доме стрелявшего в силовиков обнаружили около 2 тыс. патронов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в коттедже Владимира Барданова, устроившего стрельбу в подмосковном поселке Вешки, около 2 тыс. патронов. Об этом в четверг сообщили ТАСС в силовых структурах.

"В доме патроны находились в разных коробках. Всего, примерно, их было около 2 тыс. разного калибра", - сказал собеседник агентства. Также в доме нашли оружейный склад, раритетное и холодное историческое оружие, которое он коллекционировал.

Ранее источник сообщил, что у Барданова было найдено более 30 единиц оружия, в их числе и то, из которого он стрелял, а также около 20 гранат. По его словам, в основном все оружие времен Великой Отечественной войны, но с восстановленными боевыми функциями.

По данным правоохранительных органов, официально на Барданова были зарегистрированы шесть единиц оружия - три охотничьих карабина, охотничье ружье, охотничья винтовка и один пистолет.

Во вторник утром к Барданову пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. В ответ на это он устроил перестрелку с силовиками и бросил в них порядка 20 гранат. Спецоперация по его обезвреживанию длилась около девяти часов, во время штурма начался пожар, в результате которого Барданов погиб. СК возбудил уголовное дело после посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Ранение получил сотрудник Росгвардии.