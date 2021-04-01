СК проверит инцидент с девочкой, упавшей в обморок в московской школе

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. СК начал доследственную проверку по факту инцидента с семиклассницей, потерявшей сознание в школе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствием проводится доследственная проверка на наличие признаков халатности", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили ТАСС, что 30 марта 14-летняя ученица седьмого класса после начала уроков в школе в районе Восточное Дегунино потеряла сознание и была госпитализирована. Со слов ребенка, дома ее плохо кормят. Прокуроры установили, что девочка проживает с мамой и папой на Дубнинской улице, семья на учетах не состояла. В ходе проверки жилищно-бытовых условий было установлено, что у девочки отсутствует спальное место, нет продуктов питания, а условия проживания дома антисанитарные. Прокуратура проводит проверку.

Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города, соцработники проверили семью упавший в обморок девочки и оказалось, что информация о том, что ребенок страдает недоеданием, неверна. "Как только стало известно о случившемся, сотрудники соцзащиты незамедлительно подключились к ситуации. Специалисты оперативно посетили семью по месту регистрации и проживания, признаков неблагополучия там выявлено не было, у девочки есть все необходимое для жизни и воспитания. Тем не менее, семье предложена социальная помощь и поддержка специалистов соцзащиты, а также консультации психологов", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, сотрудники, включая психолога, побеседовали с девочкой в больнице в присутствии мамы и при необходимости продолжат с ней работать. По словам ребенка, в семье доверительные отношения, родители о ней в полной мере заботятся. Ранее семья за социальной помощью не обращалась, информации о неблагополучии не поступало. Девочка - единственный ребенок в семье, ее воспитывают оба родителя, никаких оснований для проверок ранее не было. По информации школы, она хорошо учится, регулярно посещает занятия, опрятная и аккуратная, родители интересуются жизнью ребенка, ни о каких проблемах в семье девочка не рассказывала.