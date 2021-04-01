Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 доставили к берегу

КАЛИНИНГРАД, 1 апреля. /ТАСС/. Спасатели доставили вертолет Ка-32, совершивший жесткую посадку в Куршском заливе под Калининградом, к берегу в районе города Полесска в Калининградской области, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Калининградской области.

"Воздушное судно доставлено к береговой линии. Вертолет находится у берега в районе города Полесска. Готовится его извлечение на сушу. Планируется, что все работы будут сегодня завершены", - сказал собеседник агентства.

Вертолет Ка-32, находящийся в оперативном подчинении Главного управления МЧС по Калининградской области, 25 марта около 21:55 совершил жесткую посадку в акватории Куршского залива в 5 км от города Полесска. Машина выполняла учебно-тренировочный полет, на борту находились три члена экипажа - командир, второй пилот и бортмеханик.

Командир вертолета и второй пилот были спасены, тело бортмеханика обнаружено в результате поисково-спасательных мероприятий. Спасенные летчики находятся в больнице в Калининграде, их состояние оценивается как средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Как сообщалось, основными версиями причин происшествия являются нарушение правил эксплуатации вертолета или воздействие внешних факторов.