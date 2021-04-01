Источник: устроивший стрельбу в поселке Вешки боялся попасть в СИЗО и потерять бизнес

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пенсионер Владимир Барданов, который устроил стрельбу в поселке Вешки, ранее опасался, что у него отберут бизнес, а его самого отправят в СИЗО по сфабрикованному делу. Об этом ТАСС рассказал бывший адвокат Эльман Пашаев, который был знаком с Бардановым.

"Мы были знакомы с Бардановым около четырех лет. Он ко мне неоднократно обращался за юридической помощью. А в последнее время говорил, что его "заказали": хотят использовать полицию для того, чтобы сфабриковать уголовное дело, отобрать его бизнес и отправить в СИЗО, а там начать над ним издеваться. Кто заказал он мне тоже говорил, но я не помню сейчас. В этом и была причина его поведения: он понимал, что его не выпустят никуда", - сказал Пашаев, не уточнив прочих подробностей.

По его словам, Барданов имел несколько источников дохода: он сдавал в аренду гаражи и помещения, которые ему принадлежат, оказывал посреднические услуги, имел свои предприятия.