{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье

Источник: устроивший стрельбу в поселке Вешки боялся попасть в СИЗО и потерять бизнес

По словам экс-адвоката Эльмана Пашаева, Владимир Барданов сдавал в аренду собственные гаражи и помещения, оказывал посреднические услуги и имел свои предприятия

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пенсионер Владимир Барданов, который устроил стрельбу в поселке Вешки, ранее опасался, что у него отберут бизнес, а его самого отправят в СИЗО по сфабрикованному делу. Об этом ТАСС рассказал бывший адвокат Эльман Пашаев, который был знаком с Бардановым.

На эту тему
Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье. Главное
Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье.

"Мы были знакомы с Бардановым около четырех лет. Он ко мне неоднократно обращался за юридической помощью. А в последнее время говорил, что его "заказали": хотят использовать полицию для того, чтобы сфабриковать уголовное дело, отобрать его бизнес и отправить в СИЗО, а там начать над ним издеваться. Кто заказал он мне тоже говорил, но я не помню сейчас. В этом и была причина его поведения: он понимал, что его не выпустят никуда", - сказал Пашаев, не уточнив прочих подробностей.

По его словам, Барданов имел несколько источников дохода: он сдавал в аренду гаражи и помещения, которые ему принадлежат, оказывал посреднические услуги, имел свои предприятия.

 

Теги
РоссияСтрельба в коттеджном поселке в Подмосковье
Прокурор запросил 15 лет колонии обвиняемому в убийстве бизнесмена из Бугульмы
Государственный обвинитель также настаивает на штрафе в размере 280 тыс. рублей в доход государства
Читать полностью