Автобус съехал в кювет под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Автобус съехал в кювет в районе деревни Вартемяги в Ленинградской области, в результате аварии пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Сегодня около 08:00 мск в Вартемягах автобус ПАЗ совершил съезд в кювет", - сказал собеседник агентства, добавив, что в результате аварии травмы получили четыре человека. "Два человека находятся в среднем состоянии, еще два получили легкие [травмы]", - отметили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в главке МЧС по Ленинградской области, на место выезжали спасатели, которые деблокировали пострадавшего из поврежденного автомобиля.

Как сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона, на автобусе, попавшем в ДТП, установлены номера Болгарии. "Автобус с болгарскими номерами. По предварительным данным, все пострадавшие - женщины, они граждане России. Автобус частный", - отметил собеседник агентства. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.