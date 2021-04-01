В Белгородской области задержали двух братьев, совершивших 80 краж

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Полицейские в Белгородской области задержали двух братьев, совершивших около 80 краж из социальных объектов. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Их добычей становились деньги, музыкальные инструменты, бытовая химия, оргтехника, почтовые посылки, продукты. Среди украденного - коллекционная монета с изображением Сергия Радонежского, ювелирные изделия.

"Сотрудники Управления уголовного розыска Управления МВД России по Белгородской области задержали местных жителей, подозреваемых в совершении более 80 краж из учреждений социальной инфраструктуры. По предварительным данным, злоумышленники - двое братьев", - сказала Волк.

Воры "работали" по городам и деревням Белгородской, Курской и Воронежской областей. Чаще всего кражи совершали из почтовых отделений, магазинчиков, фельдшерских пунктов и административных зданий.

"По версии следствия, фигуранты проникали в помещения, взламывая окна. В одном случае, чтобы попасть в сельский дом культуры, они разобрали кирпичную кладку. Подельники покинули здание с электрогитарой и в костюме Деда Мороза", - добавила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Один фигурант заключен под стражу, второму назначен запрет определенных действий.