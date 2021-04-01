Площадь пожара в многоквартирном доме в Чувашии составила 900 кв. м

ТАСС, 1 апреля. Пожар в многоквартирном жилом доме в городе Канаше в Чувашии произошел на площади 900 кв. м. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг следственным управлением СК РФ по республике.

"Площадь пожара составила 900 кв. м. В результате сгорела кровля, жильцы не пострадали", - отмечается в сообщении. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС сообщали, что кровля пятиэтажного дома загорелась на площади 800 кв. м, из-за пожара 170 человек эвакуированы в пункт временного размещения в местной школе №3.

Проверки по факту пожара организовали следователи СК и прокуратура.

По информации ГУ МЧС по республике, сообщение о пожаре в жилом доме по улице Разина поступило в 03:27 мск. В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание.