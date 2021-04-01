ФСБ предотвратила подготовку теракта сторонником ИГ в Тверской области

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. ФСБ России в Тверской области предотвратила подготовку теракта на объекте ТЭК сторонником запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", при задержании он оказал сопротивление и был уничтожен. Об этом в четверг ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство" на одном из объектов топливно-энергетического комплекса", - сообщили в ЦОС. "При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", - отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, гражданин России, уроженец одной из республик Центрального-Азиатского региона, действуя по указанию главарей террористических структур, приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. По месту жительства он оборудовал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. На месте происшествия у него изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также необходимые для его изготовления компоненты.

По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело.