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Трое обвиняемых в похищении младенца в Подольске предстанут перед судом

Сейчас они находятся под арестом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении двух женщин и мужчины, обвиняемых в похищении младенца в Подольске. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"Подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Пензенской области, - сообщила Григорьева. - Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу".

Все трое обвиняемых находятся под арестом.

По данным следствия, 25 декабря 2020 года две женщины в квартире в Подольске ввели в заблуждение хозяйку квартиры. Они сообщили, что необходимо срочно оказать медицинскую помощь ее месячному сыну. Затем обвиняемые похитили ребенка и уехали в Пензенскую область на автомобиле, которым управлял мужчина, осведомленный об их намерениях. Ребенок не пострадал и сейчас находится с мамой.

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