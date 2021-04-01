Пять машин столкнулись на Смоленской площади в центре Москвы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"На Смоленской площади в районе дома 13/21 произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. В одной из машин зажало одного человека, его пытаются извлечь", - сказал собеседник агентства.

Движение в районе аварии затруднено. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.