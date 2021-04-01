В деле замглавы НИИ уха, горла, носа в Петербурге выявили новый эпизод взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов подозревают задержанного в конце января заместителя директора по клинической работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи - главного врача учреждения Олега Коноплева в еще одном эпизоде получения взятки в 3,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Установлено еще одно получение взятки Коноплевым на 3,6 млн рублей", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

23 января источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС о задержании Коноплева в Петербурге по подозрению в получении взятки. 24 января Ленинский районный суд Петербурга отправил задержанного под домашний арест.

По данным объединенной пресс-службы судов города, Коноплеву предъявили обвинение по статьям о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ). Согласно поступившим в суд материалам дела, он получил взятку в 2 млн 150 тыс. рублей, а по статье о злоупотреблении полномочиями ущерб составил не менее 875 тыс. рублей.

По версии следствия, обвиняемый с 2018 по 2020 год давал указания сотрудникам НИИ передавать ему часть денег, начисленных им в качестве зарплаты и других выплат. Кроме того, используя свое служебное положение, он требовал от подчиненных передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе.

Коноплев в январе на суде вину не признал и отказался от дачи показаний, а также просил у суда избрать меру пресечения, которая не будет мешать его работе.