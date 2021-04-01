В Москве задержали главу департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, следствие будет просить суд арестовать его.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России был задержан директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павел Серватинский. Он подозревается в превышении должностных полномочий. После проведения ряда следственных действий следователи намерены выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

В Минпромторге ТАСС подтвердили факт следственных действий в отношении Павла Серватинского. "В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию", - сказал представитель ведомства.

При этом министерство подчеркнуло, что исходит из особой ответственности госслужащих и повышенного внимания к их работе со стороны граждан и органов правопорядка. "Позиция министерства заключается в том, что сотрудники должны соответствовать этим требованиям и действовать строго в рамках закона. Случаи его нарушения будут разбираться с привлечением и во взаимодействии с правоохранительными органами", - сказали в министерстве.

Это не первое дело в отношении чиновников Минпромторга. Как сообщалось ранее, в начале этой недели в ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны Андрей Бандуров - ведущий специалист-эксперт отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ, а также его коллега - консультант того же отдела Сослан Гериев. Им официально предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Хамовнический суд Москвы избрал обвиняемым арест на срок до 26 мая. Санкция инкриминируемой чиновникам статьи предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.