Житель Петербурга получил условный срок за драку в метро из-за просьбы надеть маску

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к шести месяцам лишения свободы условно Марата Мамедова за драку с сотрудником подземки города в мае прошлого года из-за просьбы надеть маску перед входом в вестибюль, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"[Суд] назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев условно с испытательным сроком шесть месяцев", - говорится в сообщении. Его признали виновным по статье 116 УК РФ ("Побои").

Инцидент произошел 14 мая 2020 года на станции метро "Нарвская" в Петербурге. Мужчина спускался в метро, однако у турникета его остановил сотрудник подземки и попросил надеть медицинскую маску, ношение которых в Петербурге в общественных местах обязательно. Вместо того, чтобы выполнить требования, мужчина ударил сотрудника метро и скрылся. Позже он был задержан полицейскими, а расследованием уголовного дела занялся СК.

Как было установлено на суде, Мамедов проигнорировал просьбу контролера у турникета надеть маску, а затем ударил его по голове. В ходе расследования дела Мамедов сообщил, что вину в содеянном признает и раскаивается, а также отметил, что не знал о необходимости носить маски в метро.