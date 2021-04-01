Причиной массового ДТП в центре Москвы стал выезд одной из машин на встречную полосу

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения стал причиной массового ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в управлении столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную сторону движения, где и совершил столкновение с четырьмя автомобилями", - сказали в управлении.

По данным ГИБДД по Москве, ДТП произошло в 11:40 мск на Смоленской площади в районе дома 13/21. "При выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца произошло столкновение пяти легковых транспортных средств", - отметили в управлении.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в одной из машин оказался зажат человек, его пытаются извлечь. В пресс-службе столичного ГУ МВД добавили, что движение существенно затруднено. Информация о пострадавших и их количестве уточняется.