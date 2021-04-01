Суд приговорил экс-президента "Маст-банка" Пирогова к 8,5 года колонии

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии бывшего президента "Маст-банка" Юрия Пирогова за растрату в особо крупном размере и мошенничество с ущербом в 5,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского районного суда, где слушается дело.

"Суд признал Пирогова виновным по ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РФ, его соучастников Елену Журавлеву и Наталью Желобаеву - в мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил наказание Пирогову в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы, Елене Журавлевой назначено наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Желобаевой назначено наказание в виде пяти лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Желобаева освобождена от наказания в связи с его отбытием в СИЗО", - сказали в суде.

Гособвинитель просил назначить Пирогову 11 лет колонии, Журавлевой - 7,5 года лишения свободы, Желобаевой - 6,5 года.

Уголовное дело в отношении бывших президента Пирогова, вице-президента Елены Журавлевой и начальника кредитного управления "Маст-банка" Желобаевой суд начал рассматривать в 2018 году. Дело возвращали в прокуратуру для устранения недостатков. Согласно материалам дела, подсудимые причастны к махинациям с векселями и незаконному обналичиванию денежных средств. Ущерб от действий обвиняемых оценивается в 5,6 млрд рублей.

Ранее Преображенский суд приговорил бывшего исполняющего обязанности председателя правления "Маст-банка" Александра Чеметова к 4,5 года колонии, признав виновным в растрате.