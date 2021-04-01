Ивановский суд приговорил к 15 годам мужчину, выбросившего из окна младенца

ТАСС, 1 апреля. Ивановский суд приговорил к 15 годам колонии мужчину за убийство новорожденного, которого он сбросил с четвертого этажа. Об этом в четверг сообщает СК по региону.

"Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 22-летнего ивановца. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении малолетнего)", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, подсудимый, усомнившись в отцовстве, поссорился со своей сожительницей, которая только что вернулась из роддома. Будучи пьяным, он избил женщину, после чего выбросил семидневного ребенка с четвертого этажа. От полученных повреждений младенец умер на месте происшествия.

По данным СК, в ходе следствия подсудимый отказывался признавать вину, при этом его сожительница пыталась взять вину на себя. "Между тем следствием была собрана достаточная совокупность доказательств, подтверждающая причастность мужчины к совершенному преступлению. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в СК.