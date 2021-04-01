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За рулем выехавшей на встречку машины в центре Москвы находился блогер Эдвард Бил

В управлении столичной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей, ее госпитализировали

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Блогер Эдвард Бил находился за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, где столкнулись пять автомобилей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, за рулем выехавшей на встречную полосу машины на Смоленской площади был известный блогер Эдвард Бил", - сказал собеседник агентства.

В четверг днем на Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в аварии, по предварительным данным, серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Она госпитализирована, сведений о других пострадавших нет. Движение в районе ДТП затруднено.

Эдвард Бил (Эдуард Биль) - известный YouTube-блогер, прославившийся в интернете благодаря скандальным пранкам. На его канал в видеохостинге подписано более 4 млн человек.

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