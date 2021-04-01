В Уфе возбудили уголовное дело о хищении 7 млн рублей при нанесении дорожной разметки

УФА, 1 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Уфе в связи с хищением 7 млн рублей, выделенных на нанесение дорожной разметки. Под подозрение попали сотрудники мэрии и руководители одной из коммерческих фирм. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в четверг.

"В результате неправомерных действий бюджету причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения в отношении руководства коммерческой организации и неустановленных лиц администрации города возбуждены уголовные дела по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Контракт на нанесение разметки заключили в июле прошлого года с компанией "Аксиома" на общую сумму 116 млн рублей и оплатили в полном размере. Однако по незаконному распоряжению чиновников мэрии Уфы часть работ выполнило подведомственное администрации города учреждение МБУ "СУРСИС", при этом деньги перечислялись на счета коммерческой фирмы. В дальнейшем средства были похищены, добавили в прокуратуре.