Полицейские задержали двоих москвичей, обманувших пенсионеров на 2 млн рублей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих москвичей, которые обманули четверых пенсионеров в Подмосковье на 2 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, в ноябре 2020 года злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись их родственниками и сообщали, что стали виновниками ДТП. Затем в разговор вступали якобы сотрудники правоохранительных органов, которые предлагали за деньги решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности мнимых правонарушителей. Пожилые люди соглашались на условия аферистов и передавали им требуемую сумму.

"Таким образом подельники обманули четверых жителей Сергиево-Посадского городского округа и двоих - городского округа Подольск в возрасте от 72 до 88 лет. Ущерб, причиненный гражданам, превысил 2 млн рублей, - сказала Волк. - В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых - жителей столицы. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Возможные соучастники устанавливаются.