Водитель попавшего в ДТП на Садовом кольце Volkswagen находится в реанимации

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Volkswagen, попавшего в ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в Москве, находится в реанимации. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее в департаменте сообщили, что пострадавшая в ДТП женщина умерла.

"Водитель Volkswagen в реанимации", - говорится в публикации.

В четверг днем на Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в аварии, по предварительным данным, серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Она была госпитализирована, сведений о других пострадавших нет. Движение в районе ДТП затруднено.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, находился блогер Эдвард Бил.

Юрист Александр Добровинский сообщил, что готов представлять интересы потерпевшей и ее семьи. "К сожалению, эта ситуация мне до боли знакома. Если ко мне обратится пострадавшая или ее семья, я, конечно, соглашусь им помочь. И сделаю это бескорыстно", - сказал он.

Эдвард Бил (Эдуард Биль) - известный YouTube-блогер, прославившийся в интернете благодаря скандальным пранкам. На его канал в видеохостинге подписано более 4 млн человек.

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