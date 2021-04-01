Дело возбудили на пассажира, угрожавшего в Шереметьево взрывом из-за просьбы надеть маску

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении задержанного пассажира авиарейса Москва - Томск, который угрожал взрывом из-за просьбы надеть маску. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователем линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба")", - сказала она. В соответствии с ч. 2. ст. 207 УК РФ предусматривается штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Кроме того, по словам Волк, пассажир привлечен к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

По данным МВД, в полицию в аэропорту Шереметьево поступила информация о неадекватном поведении одного из пассажиров самолета, который готовился вылететь в Томск. Прибывшие на место полицейские установили, что житель Нижнего Новгорода 1956 года рождения отказался надеть медицинскую маску, а после того, как бортпроводницы сделали ему замечание, стал угрожать взрывом.

"Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть полиции. В результате его действий службы аэропорта были вынуждены произвести замену самолета. Задержка вылета составила около двух часов. Был проведен осмотр воздушного судна, предметов, представляющих опасность, на борту обнаружено не было", - пояснила представитель МВД.

Накануне источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел ночью 31 марта. По предварительным данным, пассажир был пьян.