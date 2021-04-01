Мошенница под видом полицейского пыталась обмануть ветерана на 3 млн рублей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали женщину, которая под видом полицейского пыталась обманом получить с 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны более 3 млн рублей якобы для проведения экспертизы по уголовному делу о краже, в котором ветеран был потерпевшим. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее в полицию с заявлением о краже 2 млн рублей со счета обратился 92-летний ветеран. Было возбуждено уголовное дело. После этого мужчине стали звонить представители "правоохранительных органов".

"Они сообщили, что ему нужно передать для проведения экспертизы находившиеся у него на счетах денежные средства в размере 3 млн 400 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при передаче денежных средств по адресу проживания заявителя задержали подозреваемую - 31-летнюю жительницу столицы. Задержанная представила фиктивный документ, подтверждающий, что якобы она является сотрудницей правоохранительных органов", - рассказали в ведомстве.

СК возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.