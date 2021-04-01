Песков сообщил, что в ДТП с его служебной машиной никто не пострадал

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Служебный автомобиль заместителя руководителя администрации президента РФ - пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попал в ДТП в Москве, в аварии никто не пострадал. Об этом сам Песков сообщил ТАСС.

"Нет, не пострадал", - ответил представитель Кремля на вопрос, были ли пострадавшие в этой аварии, и подчеркнул, что его самого в тот момент в машине не было.

Автомобиль "Автотранспортного комбината", который обслуживает высшие государственные органы власти, попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве в среду, рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. "По предварительным данным, авария произошла из-за того, что второй участник не пропустил автомобиль со спецсигналами", - отметила она. "Водитель не пострадал, поврежден только автомобиль", - уточнила Крылова.

"Автотранспортный комбинат" входит в состав Управления делами президента РФ.