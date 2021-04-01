Шестеро пострадавших в ДТП с автобусом в Туле находятся в больнице

ТУЛА, 1 апреля. /ТАСС/. Шестерых из 15 пострадавших в аварии с автобусом и двумя легковыми автомобилями в Туле оставили для лечения в больницах. Состояние четырех из них оценивается как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Тульской области.

Ранее Минздрав сообщал, что сразу после аварии 14 пострадавших с различными травмами были доставлены в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и горбольницу № 11. Один пострадавший медработник от госпитализации отказался на месте аварии.

"По данным на 13:30, восьми пострадавшим в аварии оказана медицинская помощь, они направлены на амбулаторное лечение. Шесть человек госпитализированы, из них четыре пациента с различными травмами находятся в состоянии средней степени тяжести. Водитель автобуса с инсультом госпитализирован в реанимационное отделение Ваныкинской больницы. Беременная женщина в удовлетворительном состоянии оставлена в гинекологическом отделении для динамического наблюдения", - говорится в сообщении.

Авария произошла в 08:30 в четверг на улице Путейской в Туле, в автобусе находились 17 человек. В связи с ДТП прокуратура Тульской области начала проверку, ее проведение поручено прокуратуре Ленинского района. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. Региональное следственное управление СК РФ начало доследственную проверку по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").