Выехавший на встречку в центре Москвы автомобиль 400 раз нарушал скоростной режим

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Спровоцировавший ДТП с пятью машинами на Новинском бульваре в Москве автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам. С начала года на этом автомобиле совершено более 400 нарушений скоростного режима, сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С января этого года (за три месяца) зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, из-за которого произошла авария на Новинском бульваре. Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам. Мы считаем, что это было сделано сознательно", - сообщается в публикации.

Также в департаменте считают, что виновник аварии должен быть арестован. "Готовим обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело [в отношении водителя]", - заключается в посте. Кроме того, в департаменте отметили, что передадут все имеющиеся документы и видеоматериалы, чтобы виновник получил реальный срок.

В четверг днем на Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в аварии, по предварительным данным, серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Она была госпитализирована, сведений о других пострадавших нет. Движение в районе ДТП затруднено.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу, находился блогер Эдвард Бил.

Эдвард Бил (Эдуард Биль) - известный YouTube-блогер, прославившийся в интернете благодаря скандальным пранкам. На его канал в видеохостинге подписано более 4 млн человек.