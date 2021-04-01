Что известно о ДТП на Садовом кольце

1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы столкнулись пять автомобилей.
- Пострадал водитель Volkswagen. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным источника в правоохранительных органах, пострадавшей является консультант Госдумы.
- Юрист Александр Добровинский сообщил, что готов представлять интересы потерпевшей и ее семьи.
- Причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения.
- По данным источника в правоохранительных органах, за рулем выехавшей на встречку машины находился блогер Эдвард Бил.
- Спровоцировавший ДТП автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам. В общей сложности, на этой машине совершено более 400 нарушений скоростного режима.
- Столичный департамент транспорта передаст все имеющиеся документы и видеоматериалы в прокуратуру.
- Прокуратура Москвы взяла на контроль проверку по факту аварии.