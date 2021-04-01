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Что известно о ДТП на Садовом кольце
Что известно о ДТП на Садовом кольце
Что известно о ДТП на Садовом кольце
Что известно о ДТП на Садовом кольце
Что известно о ДТП на Садовом кольце
ДТП на Садовом кольце
Обновлено 

Что известно о ДТП на Садовом кольце

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы столкнулись пять автомобилей.

  • Пострадал водитель Volkswagen. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным источника в правоохранительных органах, пострадавшей является консультант Госдумы.
  • Юрист Александр Добровинский сообщил, что готов представлять интересы потерпевшей и ее семьи.
  • Причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения.
  • По данным источника в правоохранительных органах, за рулем выехавшей на встречку машины находился блогер Эдвард Бил.
  • Спровоцировавший ДТП автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам. В общей сложности, на этой машине совершено более 400 нарушений скоростного режима.
  • Столичный департамент транспорта передаст все имеющиеся документы и видеоматериалы в прокуратуру.
  • Прокуратура Москвы взяла на контроль проверку по факту аварии.
Теги
РоссияДТП на Садовом кольце
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