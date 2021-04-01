В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Госдумы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Консультант Госдумы Мария Артемова пострадала в крупном ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, она находилась за рулем автомобиля Volkswagen. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о ДТП на Садовом кольце

"По предварительным данным, за рулем попавшего в ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в Москве автомобиля Volkswagen находилась Мария Артемова. Она работает консультантом Госдумы. Женщина сейчас в реанимации в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, стаж вождения у пострадавшей - порядка 10 лет. В момент ДТП она возвращалась домой с работы.