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ДТП на Садовом кольце

В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Госдумы

Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Консультант Госдумы Мария Артемова пострадала в крупном ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, она находилась за рулем автомобиля Volkswagen. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

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"По предварительным данным, за рулем попавшего в ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в Москве автомобиля Volkswagen находилась Мария Артемова. Она работает консультантом Госдумы. Женщина сейчас в реанимации в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, стаж вождения у пострадавшей - порядка 10 лет. В момент ДТП она возвращалась домой с работы. 

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