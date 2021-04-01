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Здание по производству детских площадок загорелось в Бронницах

Пострадавших нет

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел на предприятии по производству детских площадок в Бронницах, в настоящее время он локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Сообщение о загорании производственного здания в Бронницах поступило в 14:51. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит пожар в здании по производству детских площадок", - сказали в ведомстве.

В 15:12 мск огонь был локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. Пострадавших нет, тушение продолжается.

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