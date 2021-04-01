На Балаковской ТЭЦ-4 сработали системы автозащиты

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Автоматические системы защиты на оборудовании сработали на Балаковской ТЭЦ-4 (входит в группу "Т Плюс"). В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы, сообщили ТАСС в компании.

Ранее на сайте администрации города Балаково, в котором расположена станция, появилась информация о возможной неисправности на котле №7 турбины №7, а также о снижении температуры теплоносителя с 70 до 50.

"Сегодня на Балаковской ТЭЦ-4 произошло срабатывание автоматической защиты на оборудовании, что сопровождается повышенным уровнем шума. В настоящее время специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам", - отметили там.

В "Т Плюс" добавили, что ситуация будет нормализована в течение нескольких часов.