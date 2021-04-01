В Москве за взятку задержали инспектора отдела оперативного контроля ИФНС №10

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правоохранители задержали главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России № 10 Мурата Мурадова в рамках уголовного дела о получении взятки. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, ему официально предъявлено обвинение.

"В Москве сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ) задержан Мурадов Мурат Эльманович, который является главным государственным налоговым инспектором отдела оперативного контроля ИФНС России № 10. После допроса в качестве подозреваемого ему официально предъявлено обвинение", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Хамовнического суда Москвы ТАСС уточнили, что Мурадов арестован до 29 мая.

По данным другого источника в силовых структурах, по делу также проходит столичный бизнесмен Даниил Мартинсон, которого в июле прошлого года Басманный суд Москвы отправил под домашний арест. Он обвиняется в даче взятки в крупном размере (ст. 291 УК РФ).